國發會：111年公建經費達成率95.69% 創15年最佳表現

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）疫情籠罩之下，台灣公共建設執行績效依舊締造佳績，國發會今天表示，111年公建計畫經費達成率達95.69%，創下近15年最佳表現，112年將續以95%為目標，希望靠著政府投入公共建設，支撐經濟成長動能。

國發會今天召開委員會議，會中就國發會提報111年度「整體公共建設計畫執行情形」、衛福部提報「強化社會安全網第二期計畫（110年－114年）111年執行成效」及交通部高速公路局研提「國道7號高雄路段計畫」等案進行討論。

國發會副主委高仙桂指出，疫情陰影仍未散去，營建物料價格波動及勞動力供需也帶來挑戰，不過在國發會與工程會及各部會協力加速推動下，整體公建計畫經費達成率仍創下95.69%佳績，不僅連續3年超越95%，更是近15年來最佳表現。

會議主席、政務委員黃致達表示，工程會針對營建物料價格上漲及勞動力短缺現象，與經濟部水利署源頭控管河川疏浚的砂石料源，採固定價格讓售供應；協調經濟部工業局成立鋼料供需平台，整合鋼料供需問題，以及與勞動部檢討降低引進外籍移工門檻，同時與內政部強化本勞技術培訓，並於近期訂定「公共工程採用自動化及預鑄化之設計參考指引」，以降低營造市場人力需求。

展望112年，高仙桂表示，公共建設經費初估逾新台幣6000億元，政府仍以年底經費達成率超過95%為目標，希望在外需疲弱之際，可以靠著政府投資公共建設，達到穩定經濟成長動能的效果。

高仙桂也列舉今年排定完工啟用或營運商轉的重大建設，包含桃園郵政物流園區郵政資訊中心、高雄榮總健康照護大樓、澎湖馬公海淡廠等。

高仙桂補充，除了重大建設，今年落實執行的公共建設還包含電廠機組擴增、離岸風電加強電網韌性等，這些指標性工作均有助於強化台灣的經濟社會韌性。

高仙桂引用主計總處數據指出，在政府持續投入公共建設之下，112年政府投資成長率將達5.06%，高於111年的2.32%，支撐整體固定資本形成維持3%以上的成長率。（編輯：翟思嘉）1120220