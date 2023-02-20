投信：庫存調整估上半年結束 景氣可望第1季落底回升

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（中央社記者韓婷婷台北20日電）國泰投信總經理張雍川表示，預期上半年電子業庫存調整結束後，第2季起將逐步由資金行情轉為「有基之彈」，加上通膨、升息因素都可望在第1季有較明確方向，景氣可望在第1季落底回升，帶動台股震盪向上趨勢。

國泰投信今天舉行「國泰台灣領袖50 ETF（基金之配息來源可能為收益平準金）」發布記者會。是繼永續高股息ETF後，再度與MSCI合作的台股ETF。鎖定產業轉型商機，IPO最低申購金額為新台幣1.5萬元，將於3月8日至10日募集。

張雍川受訪時表示，今年台股整體條件將優於去年，觀察今年初外資對台股態度已出現轉變，明顯站在回補方，據證交所資料，截至2月13日，今年以來外資已買超台股逾新台幣2394億元，且美元延續弱勢整理格局，有利國際買盤持續回流台股。

張雍川預期，短期通膨及升息的不確定性增加的情況下，台股仍持續震盪。受全球庫存調整影響，台灣去年12月出口年減12.1%，來到20個月新低，但經過2022年的本益比修正，台股如今築底跡象已慢慢浮出，預計景氣於今年第1季低檔整理後，受惠基期因素後續有望逐季回升。

張雍川表示，企業獲利仍需觀察終端消費力道，供應鏈已有部份廠商接到第2季急單，景氣已見到觸底回升的跡象，大陸2月房市也見到明顯回溫，3月有機會更好，只要通膨不要失控，仍可期待經濟軟著陸。台灣企業仍保持韌性，預期待2023年上半年庫存調整結束後，第2季起將逐步由資金行情轉為「有基之彈」。

國泰台灣領袖50ETF基金經理人蘇鼎宇指出，觀察過往當景氣燈出現低迷藍燈時，皆為股市低檔區，儘管景氣看似低迷，但統計過去30多年來，台股未有連續兩年下跌，加上去年台股下跌修正逾2成，因此，將為2023年反彈提供動能。（編輯：趙蔚蘭）1120220