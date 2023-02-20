台達電印度秀微電網架構 光寶前進MWC展5G應用

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（中央社記者韓婷婷台北20日電）疫後實體展會陸續登場，電源龍頭廠台達電今天於印度ELECRAMA 2023展會中公開發表以物聯網為基礎的智慧節能解決方案；光寶科也宣布將參與2023年全球行動通訊大會（MWC），展示5G軟硬整合與網通應用。

台達電為全球能源管理暨工業自動化領導廠商，今天於印度ELECRAMA 2023電子展中，發表包括以微電網架構，整合電動車充電設備、能源管理系統、儲能系統、太陽能逆變器等可為電動車提供潔淨電力的充電基礎設施解決方案。工業自動化方面，推出功率達630kW全新開環變轉矩標準變頻器VP3000系列；此外，整合先進機器視覺能力的六軸垂直關節機器人工作站等方案也吸睛亮相。

台達印度區總裁林正彬表示，深耕印度市場20年來，台達一直致力於開發符合印度客戶永續目標的解決方案，電動車充電設備至今已經在全印度市場出貨超過7000台。此次在展會所推出的微電網架構電動車充電基礎設施，有助於加速印度的交通低碳轉型，全新VP3000系列變頻器及其他創新的工業自動化產品，相信也能幫助印度的智慧製造再進化。

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2023全球行動通訊大會（MWC）將於2月27日至3月2日在西班牙巴塞隆納登場，光寶科宣布將展出「多情境的5G專網垂直應用解決方案」、「最新型的輕量化戶外一體型5G小基站」、「mmWave 毫米波O-RU」與「雲端智慧基站管理系統」等全系列5G O-RAN產品與3大技術亮點。

光寶科表示，近年深耕專網垂直應用解決方案，致力於開發具高彈性、開放性、互通性的5G網通產品。成功開發5G小基站 （Small Cell）、O-RAN系列與相關網管產品，2022年在國內外電信商及系統整合商合作下，完成眾多醫療與工廠5G專網實際場域布建與驗證。展期將與重量級電信夥伴發表台灣首發5G毫米波整合部署建置方案。（編輯：趙蔚蘭）1120220