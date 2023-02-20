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泰山：獨董召開股臨會非為公司利益 不具必要性

2023/2/20 22:36
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（中央社記者韓婷婷台北20日電）泰山企業獨立董事杜英達、陳敏薰今天召開記者會，指稱管理階層違反公司治理，並監持開股東臨時會。泰山晚間發出聲明表示，兩位獨立董事所違法召集的股臨會，顯然非為公司利益且不具必要性。

面對泰山提請禁止召集股東臨時會的假處分聲請，獨立董事陳敏薰今天表示，現在唯一能發揮獨董職責及角色的作法就是召開股臨會，監督好公司，維護整體股東的權益。

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泰山晚間回應表示，目前公司運作正常、董事會及股東會如期召開、業務正常推動沒有延宕，獨立董事也都可以透過審計委員會對公司善盡監督職責。就公司而言，目前並無重大爭議事項亟需處理的議案，須待股東會決議，本次杜、陳兩位獨立董事所違法召集的股東臨時會，顯然非為公司利益且不具必要性。

泰山在聲明稿中呼籲杜、陳兩位獨立董事，勿再任意濫權，甚至信口雌黃，干擾公司業務的執行及運作，令5萬多名泰山股東甚感寒心。（編輯：張良知）1120220

#泰山
#陳敏薰
#杜英達
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