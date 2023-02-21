光寶去年每股賺6.19元 第4季配3元現金股利

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（中央社記者韓婷婷台北21日電）光寶科技公布去年第4季稅後淨利新台幣38億元，每股盈餘1.68元；累計2022年稅後淨利142億元，每股盈餘6.19元。董事會通過去年第4季盈餘配發3元股息，加計上半年1.5元，全年合計發放4.5元股息。

光寶科今天舉行法人說明會，公布2022年第4季與全年度營運成果。由於雲端運算電源、汽車電子需求穩定成長，去年第4季營收431億元；受惠於供應鏈管理優化、營運效率提升，單季毛利率19.5%，年增2.2個百分點；營業淨利率7.7%，其中營業費用來自研發的投入占當季營收5%，主要聚焦雲端、5G、車電與高階光電半導體等。去年第4季稅後純益38億元，每股盈餘1.68元。

光寶科董事會今天通過去年第4季每股配發現金股利3元，加計上半年現金股利1.5元，2022年每股現金股利合計4.5元。

光寳科2022年合併營收1735億元，年增5%；全年毛利率和營業淨利率分別為19.2%及8.7%；稅後淨利142億元，每股盈餘6.19元，2022年獲利率和每股盈餘均創下歷史新高。

光寶科技總經理邱森彬表示，光寶自2020年後啟動數位轉型，大幅提升高成長型與高價值的核心業務比重，帶動營收規模持續擴大及獲利能力提升。過去幾年光寶策略性布局電動車充電、雲端電源解決方案、5G、IoT等新事業，都在2022年展現成長潛力。

邱森彬指出，未來將持續擴大研發投資，發展中期與長期的成長動能，將聚焦在綠色資料中心、永續運輸與高效能基礎設施三大領域，讓自主產品開發和設計，成為光寶的優勢。

邱森彬表示，光寶2022年已完成全產品類別碳足跡盤查，以低碳設計作為研發核心，全方位提升碳競爭力，朝向所有光寶產品下一代將每年減碳5%的目標邁進。（編輯：張良知）1120221