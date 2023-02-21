金管會示警先買後付風險 業者3大機制強化風控

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（中央社記者謝方娪台北21日電）有立委憂心先買後付業務若不慎恐重演「雙卡風暴」，金管會今年初發函建議業者適時強化風控及消費者保護措施。AFTEE先享後付今天揭露，內部透過客製化額度等3大機制強化風控，呆帳率維持在1%以下。

近年先買後付（Buy Now Pay Later, BNPL）風潮從國外吹進台灣，引起部分立委憂心，信用小白若透過先買後付無感消費，恐重演雙卡風暴。BNPL並非金融特許業務，但考量外界憂心相關風險，金管會今年1月出面呼籲BNPL業者應建立適當風控機制及完善消費者保護措施。

恩沛科技總經理角元友樹今天在媒體見面會表示，AFTEE先享後付透過客製化額度、動態額度管理與充分告知共3大機制落實風險控管。

首先，角元友樹提到，AFTEE先享後付結合在日本累積超過20年與來台5年的大數據資訊，透過超越4億筆用戶資料設計AI審核機制模型，可在10秒內即時進行基本使用者財務風險分析，提供初次使用的客製化額度。

其次是後續會依使用者還款情形進行額度調整或帳號停用，進行動態額度管理，而非核發額度後即永久固定。

第三道風控是落實充分告知，若有未在期限繳款的使用者，AFTEE先享後付會寄送至少3次簡訊或App通知，並明確溝通還款期限、滯納金等訊息，且在正式收取滯納金前，仍會保留給消費者額外7天寬限期。

角元友樹指出，金管會今年初建議BNPL業者建立消費者保護等相關措施，AFTEE先享後付立刻重新審視內部相關機制是否完備，另目前AFTEE先享後付核發額度最高為新台幣5萬元，2022年曾提過目標是希望將核發額度拉得更高，後續會以更謹慎、慎重地態度進行調整。

恩沛科技商務總監林羿臻提到，根據恩沛科技2022年進行的台灣市場調查，台灣消費者使用BNPL購買的商品以日用保健及居家生活類居多，而非奢侈品；使用過BNPL的消費者中，有高達80.5%消費者選擇一次性還款。

展望2023年，AFTEE先享後付有3大發展目標。林羿臻表示，第一，AFTEE先享後付2022年及2021年會員數年成長率分別逾8成及7成，截至目前為止不重複累積會員數已超過90萬人，今年目標是累積會員數要突破150萬人，保持70%至80%區間的年成長率。

第二，2022年AFTEE先享後付年交易金額有高達2倍成長率，2023年交易金額目標成長率設定為2.5倍；第三則是將持續拓展消費場景，與大型電商合作。

恩沛為日本知名信用科技公司，2018年來台推出「AFTEE先享後付」支付服務，主打「先享受、後付款」購物形式，目前已與2700家品牌電商合作。（編輯：趙蔚蘭）1120221