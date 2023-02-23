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輝達第1季營收看增10% 分析師：產業鏈庫存將降低

2023/2/23 14:10
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（中央社記者張建中新竹23日電）繪圖晶片廠輝達（NVIDIA）第1季營運展望樂觀，營收可望季增5%至10%，優於市場預期。半導體產業分析師陸行之預期，台積電及產業鏈庫存將開始逐步降低。

陸行之今天在臉書（Facebook）發文，分析輝達釋出的訊息。他表示，輝達2022年第4季庫存水位高，根據輝達估計2023年第1季營收可望季增5%至10%，明顯優於同業及市場預期，台積電及產業鏈庫存將從2023年第1季開始逐步降低。

陸行之指出，輝達認為電競繪圖處理器及人工智慧（AI）數據中心需求將回升，電競繪圖卡庫存整理已經結束。他預期，輝達2023年第1季電競及人工智慧繪圖處理器業績可望成長超過5%至10%。

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輝達營運展望優於預期，激勵盤後股價飆漲8.89%，帶動晶片代工廠台積電股價走強，一度達521元，上漲14元；終場台積電收在518元，上漲11元，漲幅2.17%。

陸行之說，台積電是全球半導體業無論在核心技術、經營階層、人才、營收獲利增長、市占率、資產負債表及現金流都是一流的公司，但股利配發率卻在台灣墊底真的很難看。台積電去年每股純益新台幣39.2元，全年每股配發11元現金股利，配發率約28.06%。（編輯：楊蘭軒）1120223

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