南紡：需求可望第2季中恢復 訂單能見度至6月

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（中央社記者賴言曦台北22日電）受通膨、終端需求不振影響，紡織業市況有待回溫，南紡總經理王立範指出，今年景氣谷底預估是第1季，第2季中需求可望逐漸恢復，南紡自去年11月起維持稼動率滿載，搶攻市占率。

南紡今天與循環健康品牌科樂思（KOLLOS）舉辦洸動能紗線發布會；王立範受訪指出，洸動能紗線的遠紅外線製程放射率在常溫下最高可至99%，可運用在健康穿戴品上，日產能為100噸，未來將視原料供應狀況再增產，目前相關產品在台產銷為主。

談到南紡營運狀況，王立範指出，農曆春節期間華人地區出貨率偏低，南紡自去年11月起稼動率滿載，採取維持產銷並消耗庫存的策略，有效將高價庫存調整至健康水位，並藉此擴大市場，爭取轉單效益，目前訂單能見度看到6月，2023年營運預估相對穩健樂觀。

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產能部分，王立範表示，台南太子廠擴產的4條POY（聚酯絲）產線預計今年5月投產，月產能約600到700噸，未來會視營運策略需要，在台灣、越南進一步規劃資本支出。

國際原料行情方面，王立範指出，原物料價格近期趨於平穩，國際棉價維持每磅80至90美分區間，由於需求尚未回溫，預計國際棉花行情將持續橫向盤整；化纖原料則與需求脫鉤，主要是上游靠減產維持行情，雖然市場需求不明顯，化纖原料價格有緩步上升趨勢。（編輯：張均懋）1120223