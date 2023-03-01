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美股漲跌互見 法人：關注美升息與AI題材

2023/3/1 08:26
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（中央社記者賴言曦台北1日電）投資人憂心美國聯邦準備理事會（Fed）會持續升息，美股4大指數漲跌互見，除了費城半導體指數走揚外，三大指數都震盪收低；法人指出，AI（人工智慧）題材仍是市場關注焦點。

投資人擔心美國聯準會將利率推向超乎預期的高點，並維持在較高水準更長時間，以對抗居高不下的通貨膨脹，華爾街股市三大指數今天震盪收低，但費城半導體指數上漲。

道瓊工業指數下挫232.39點或0.71%，收32656.70點，標準普爾指數下滑12.09點或0.30%，收3970.15點，那斯達克指數小跌11.44點或0.10%，收11455.54點；費城半導體指數上漲7.181點或0.24%，收2958.388點。

觀察台股產業動態，群電、研華、仲琦等公司今天將召開法人說明會；睿生光電上市前業績發表會將在今天登場，另長佳智能今天新股掛牌。

法人分析，AI（人工智慧）題材仍是市場關注焦點；中國全國兩會即將在本週末登場，官方會釋出哪些促進經濟成長的政策，也備受關注。

安聯投信台股團隊指出，聯準會2月決策會議紀錄顯示，幾乎所有決策官員都支持縮小升息幅度至1碼，但升息可能採取更慢、更久的利率路徑；提醒留意短線部分族群漲幅過大、3月登場的中國經濟會議及俄烏戰爭等地緣政治情勢變化。（編輯：張均懋）1120301

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