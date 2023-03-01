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研調：2023年全球伺服器出貨量年增率估僅1.31%

2023/3/1 14:15
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（中央社記者潘智義台北1日電）研調機構集邦科技今天表示，除經濟持續逆風及高通膨，促使北美4大雲端服務供應商下修今年伺服器採購量，2023年全球伺服器出貨量將下跌至1443萬台，年成長率收斂為1.31%。

集邦科技發布新聞稿指出，戴爾（Dell）、慧與科技（HPE）開始調降設計代工（ODM）的主板生產量，而OEM下修出貨展望的舉動，除了反映終端需求不如預期外，更多原因是受零組件庫存調節、客戶端控制財務支出等影響所致。

集邦解釋，美系OEM客戶放緩新平台導入速度，影響2023年HPE與Dell年出貨成長率；OEM業者今年恐面臨幅度不小的目標調整，其中包含Dell、HPE為首的傳統企業品牌供應商，而第3大OEM業者Inspur則是受到政策面影響因素居多。

集邦認為，戴爾目前仍待解決在ODM與倉儲的半成品，即便可透過轉移ODM訂單暫時緩解壓力，仍無法有效降低庫存，預估戴爾今年伺服器出貨量年衰退幅度會擴大至8.1%；慧與尚未有明顯調整，但今年伺服器出貨量仍衰退，年減6.2%。

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另外，中國雲端服務供應商伺服器採購量減半，中國伺服器業者浪潮（Inspur）出貨成長受限，集邦表示，中國伺服器需求仍高度受政策層面支撐，如去年國資雲、東數西算工程等專案，目前中國市場正面臨明顯轉型，尚未對全球伺服器需求造成影響，但有望帶動一系列生態系的變革。

不過，集邦預估今年中國伺服器業者浪朝出貨量將衰退，年減約3.2%，主因為過去互聯網所帶來的伺服器需求已明顯限縮，美國商務部制裁導致國資雲與東數西算工程標案遲滯等。（編輯：張均懋）1120301

#集邦
#伺服器
#Dell
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