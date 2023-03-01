「台台併」拍板後 台灣之星總經理賴弦五交棒揭朝華

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（中央社記者江明晏台北1日電）電信業「台台併」拍板後，台灣之星今天宣布，現任總經理賴弦五任期屆滿請辭，由揭朝華接任總經理一職，以穩定台灣之星組織運作，確保各項營運表現不受影響且持續成長。

在台灣大哥大重新議價、台灣之星董事會點頭後，電信業「台台併」拍板續行，業界估算台灣大收購台灣之星金額估計約新台幣197億元，較原先換股比例換算，等同降價約85億元，國內電信業確定走入新三雄時代。

台灣之星今天召開臨時董事會，通過現任總經理賴弦五任期屆滿請辭，由揭朝華接任總經理一職，將借重其過去在電信產業的經驗，以穩定台灣之星組織運作，確保各項營運表現不受影響且持續成長。

台灣之星說明，賴弦五任職總經理期間，帶領台灣之星於2014年正式加入高度飽和與寡占的台灣電信市場，在4G時代，帶動4G上網吃到飽資費平價化，讓台灣之星成為台灣電信產業發展的重要關鍵角色，3年時間內就晉級電信第4強，更於5G時代率領團隊取得5G入場門票，標得3.5GHz黃金頻段40MHz，啟動5G網路布建。

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新上任的台灣之星總經理揭朝華，過去曾擔任台灣固網副總經理、凱擘有線電視技術長、台灣大哥大技術長、中嘉數位職行長等職務，擁有超過30年的產業相關經驗，集行動網路、固網、有線電視專業於一身。

揭朝華表示，台灣之星是台灣電信產業的關鍵制衡力量，從4G時代走向5G，接下來將帶領台灣之星全體員工，繼續做對整個產業及為消費者好的事，讓台灣之星營運穩健且在市場上持續保有競爭力，以加速台灣電信產業開啟新篇章。（編輯：黃國倫）1120301