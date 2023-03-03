台股開高震盪 中小型股相對活躍

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（中央社記者江明晏台北3日電）歐美股市收高，激勵台股早盤漲逾百點，指數上攻15713點高點，隨後賣壓出籠，權值股休息、中小型股撐盤，指數在15600點之上震盪。

儘管對於央行收緊貨幣政策的疑慮仍在，美國華爾街股市最近經歷一波賣壓後，主要指數今天仍因投資人逢低買進而收高。不顧歐元區通膨數據比預期來得差，歐洲3大股市也都收高。

台股今天開高，早盤指數上漲逾100點，上攻至15713點高點，盤中漲勢收斂，15700點關卡得而復失。

至10時30分，指數上漲33.95點，至15632.67點，漲幅0.22%，成交金額新台幣1158.34億元，代表中小型股票的櫃買指數盤中上漲逾0.5%。

觀察類股走勢，電子股上漲約0.43%，金融股跌逾0.11%，光電股走勢搶眼，漲幅逾1.69%。

權值股走勢方面，晶圓代工廠台積電盤中漲勢收斂，回到平盤至519元，鴻海、大立光漲約1%，聯發科小跌，創意來到平盤，ABF三雄轉強，欣興上漲逾2%，南電上漲4%，景碩漲逾3%。

中小型股強勢，面板股群創上漲近4%，來到14.9元，友達上漲逾2.7%，來到18.75元，彩晶漲逾5%，至13.2元；DRAM股華邦電勁揚逾6%，PCB族群也有部分個股表態，臻鼎-KY、聯茂、毅嘉股價都漲逾2%。

觀光股如寒舍、夏都續強，股價漲幅均超過4%，食品股勁揚，愛之味、味全漲約3%。（編輯：張均懋）1120303