中信金：無須動用資本公積 股利有發放1元以上實力

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（中央社記者潘姿羽台北4日電）金融股是許多民眾存股首選，股利政策備受關注。中信金總經理陳佳文今天透露，目前初步估算，不須動用資本公積，今年股利有發放1元以上實力。

陳佳文今天出席台大校園徵才博覽會，會後受訪時談及股利政策，他表示，中信金過去股利發放動能主要來自銀行，而銀行去年獲利創下歷史新高，依照目前估算，無須動用資本公積，股利仍有發放1元以上的實力。

陳佳文表示，股利發放是董事會權責，最近金融環境變化大，還要考慮資本適足率、未來投資計畫等因素，現在還不確定，只是從財務試算來看，有能力可發放股利。

展望今年景氣，陳佳文分析，產業有庫存調整的問題，今年上半年景氣比去年差，但下半年會好轉，加上升息接近尾聲，看看下半年整體經濟環境有沒有機會更好。

至於金融業表現，陳佳文認為，好消息是今年不會有產險的重大損失，因為契約大致都要結束了，國泰、中信、富邦在產險的損失應該會比去年少很多；銀行方面，受惠升息，獲利應該有機會創新高。

人壽方面，陳佳文則說，經營還是很困難，一是升息之後，很多債券部位操作難度提升，二是海外投資部位大，需要避險，但避險成本比以前高很多。

陳佳文總結，展望今年金融業表現，銀行為主的金控還是相當不錯，壽險為主的金控會辛苦一些。

媒體關注中信是否會再增提防疫險理賠準備，陳佳文表示，去年底估算沒有考量到中國解封等因素對理賠的影響，根據會計師估算，對獲利的影響，去年財報應以「期後事項」進行調整，意即去年自結獲利會再減少20億元。

近期銀行信用卡版圖戰況激烈，台北富邦銀行積極發行Costco信用卡、國泰世華銀行則宣布CUBE卡突破400萬張，陳佳文表示，中信會按照既定計畫走，信用卡方面，延續過往穩健的步調進行，沒有特別計畫要大幅衝卡量。

不過陳佳文說，Costco聯名卡易主，今年中信應該可以追過國泰，因為Costco聯名卡由北富銀拿下，對國泰影響會比較大。（編輯：張均懋）1120304