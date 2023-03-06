友嘉規劃2025年在台上市 估工具機市況逐季回溫

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2023年台北國際工具機展（TIMTOS 2023）6日盛大登場，友嘉集團總裁朱志洋（中）透露，規劃2025年在台上市，2023年工具機市況看逐季回溫。中央社記者鍾榮峰攝 112年3月6日

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）工具機大廠友嘉集團總裁朱志洋今天透露，規劃2025年在台灣上市，今年工具機市況到第3季有機會逐季回溫，集團業績力拚小幅成長。

2023年台北國際工具機展（TIMTOS 2023）今天登場，友嘉集團在南港展覽館1館擴大參展，朱志洋中午接受媒體短暫採訪。

展望今年工具機市場景氣，朱志洋表示，目前市況比去年第4季回溫，預期今年第2季會比第1季再回溫，第3季會比第2季回穩；不過仍需觀察總體經濟景氣變化，包括俄羅斯與烏克蘭戰爭、市場庫存調整去化狀況等變數，友嘉集團今年整體業績目標較去年小幅成長。

觀察主要市場，朱志洋指出，美國市場對工具機需求不錯，歐洲航太產業對工具機需求有起色，中國大陸市場預期最快第2季可回溫。

朱志洋表示，美國MAG子公司接單規模已有1.4億美元，3月接單也有1500萬美元；歐洲子公司接單已有1億歐元，切入賓士（Mercedes-Benz）、BMW、奧迪（Audi）等國際品牌車廠；至於日本市場目前接單也有13億日圓。

朱志洋透露，友嘉集團規劃2025年在台灣上市，主要透過友嘉控股方式，預期上市主體營收規模可超過新台幣50億元。

友嘉集團目前在全球設有79個生產基地，擁有52個品牌；其中工具機事業群共有37個品牌、50個生產基地，版圖遍布日本、美國、義大利、德國、瑞士、韓國等國，是全球第3大工具機集團。（編輯：張良知）1120306