不能只有台積電 雄獅王文傑盼成立觀光國家隊

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（中央社記者江明晏台北6日電）雄獅旅遊董事長王文傑今天表示，台灣吸引境內旅遊流入和跨國旅遊支出差距很大，盼能成立觀光國家隊；他說，「台灣當然要有台積電，但台灣不能只有製造業，未來在服務業」。

經過3年疫情，迎來國門解封，雄獅集團欣傳媒今天舉辦論壇，王文傑表示，雄獅1979年加入市場至今，企業決策DNA永遠是準備未來，任何行業都面臨全球競爭，台灣市場規模有限，必須找到品牌定位和目標族群。

他表示，台灣企業和韌性一流，但台灣吸引境內旅遊流入和跨國旅遊支出差距很大，這個產官學界都有責任，國家觀光資源和資產都不在企業，盼能對政府形成建言，讓「觀光立國」的想法能有具體政策和預算，並成立觀光國家隊，否則讓企業單打獨鬥很難改變局面。

王文傑說，台灣當然要有台積電，但台灣不能只有製造業，台灣的未來在服務業，也就是能體現高附加價值的產業，雄獅首季會有亮眼成績，但市場確實過度偏重出境旅遊，希望台灣能以「食、宿、遊、購、行」作為策略發展發向。

他進一步說，台灣休閒旅遊產業面臨3個困難，第一，全球化的競爭，第二，數位建設，國際旅客在許多數位體驗上無法無縫接軌，這取決於有些政府的政策，例如高鐵和台鐵訂位平台不同，未來盼能有國家的高度解決數位屏障；第三，台灣企業在資本上的能力，相較其他國家較難獲得軟硬體大幅度投資的支出能力。（編輯：張均懋）1120306