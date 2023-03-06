宏達電2月營收月增17% 第2季預告推新手機

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（中央社記者江明晏台北6日電）宏達電公布2月營收新台幣2.51億元，月增17.01%，年減21.38%，主因為1月工作天數少基期較低所致，宏達電先前也預告第2季會再推元宇宙手機。

宏達電今天公布2023年2月自結合併營收新台幣2.51億元，月增17.01%，年減21.38%；累計今年前2月營收4.66億元，年減31.34%。

法人分析指出，宏達電新品在2月下旬開賣，有部分拉貨挹注，營收相較1月谷底反彈，但仍較去年同期年減2成。

宏達電表示，董事長王雪紅第4次應邀全球行動通訊大會專題進行演講，宏達電旗下Vive Originals以「華燈初上」為基礎改編的沉浸式元宇宙戲劇作品「華燈初上未來版：小紅帽殺人曲」VR體驗版，也在MWC全球初登場，預計3月將公開電腦版。

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HTC首款XR裝置VIVE XR Elite於2月下旬開賣，HTC全球業務總經理黃昭穎先前受訪表示，全球預購表現方面，美國和台灣都比過去好，且和全球許多電信商都展開合作；希望VIVE XR Elite在消費領域希望能有創造新紀錄的成績。

針對宏達電營收表現，他表示，去年開始元宇宙軟體、硬體都已經貢獻營收，還要幾年才會大幅度發酵，「但方向是正向的，走在正確的趨勢上」，且宏達電也預告第2季會再推元宇宙手機。（編輯：蘇志宗）1120306