瀧澤科訂單看到5月 今年業績拚持平

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）工具機大廠瀧澤科總經理戴雲錦今天表示，訂單能見度可看到5月，目前在手訂單規模約2個多月，下半年審慎保守，今年業績力拚較去年持平。

2023年台北國際工具機展（TIMTOS 2023）今天持續登場，瀧澤科在南港展覽館1館擴大參展。

展望今年業績表現，戴雲錦接受記者短暫採訪時指出，目前在手訂單規模約2個多月，訂單能見度可看到5月，今年業績力拚較去年持平。

戴雲錦表示，下半年工具機產業景氣審慎保守看待，除了總體經濟變數外，日本工具機接單似乎有下滑跡象，也是值得觀察的重點之一，至於中國大陸COVID-19疫情解封後，有助刺激經濟。

瀧澤科指出，今年有通膨和資金成本上升等變數外，俄羅斯與烏克蘭戰爭、土耳其震災重建，有助工具機需求，但仍需觀察美國對中國大陸半導體制裁影響。

法人預估，瀧澤科去年營收和獲利有機會創歷史新高，去年每股純益可逼近新台幣5元，除了本業表現佳外，也有匯兌收益表挹注。

在資本支出規劃，戴雲錦預估，瀧澤科今年資本支出規模將近新台幣1億元，主要以添購設備為主；瀧澤科也有意在現有基礎上擴大廠區，預估擴大坪數約2000坪，相關規劃預估2024年至2025年可明朗。（編輯：趙蔚蘭）1120307