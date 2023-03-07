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宏達電2022年淨損34億元每股虧4.13元 連4年虧損

2023/3/7 16:03
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（中央社記者江明晏台北7日電）宏達電今天公布財報，去年每股虧損新台幣4.13元，較2021年每股虧3.75元進一步擴大，為連4年虧損，不過毛利率持續回升至39.2%。

宏達電今天公布去年第4季財報，2022年第4季營收新台幣12.2億元，營業毛利率從去年第3季的39.4%上升至40.5%，增加1.1個百分點，不過營業淨損11億元，營業利益率負90.8%， 歸屬於母公司業主淨損為9.3億元，每股虧損為1.12元。

累計2022年全年財務概況，宏達電營收為44.1億元，營業毛利率從2021年31.1%上升至39.2%，增加8.1個百分點；營業淨損為44億元，營業利益率為負99.9%；歸屬於母公司業主淨損34.1億元，每股虧損4.13元，較2021年每股虧3.75元進一步擴大。

至於宏達電何時可獲利，宏達電董事長王雪紅先前出席全球行動通訊大會（MWC）時接受媒體訪問表示，「HTC營運會越來越好」。

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宏達電自2015年起營運走下坡，排除2018年因出售參與打造Pixel手機的成員及授權專利給谷歌（Google），大幅挹注業外因此轉盈之外，其餘年度均為虧損，2017年虧損逾2個股本，2019年虧損逾1個股本，2021年虧損僅剩3.75元，是宏達電7年來本業虧損幅度最低的一年，不過2022年持續虧損，連4年虧損。

此外，宏達電近年積極耕耘元宇宙生態系，與全球多家電信業者共同壯大，並預告今年第2季將推出「元宇宙手機」。（編輯：潘羿菁）1120307

#宏達電
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王雪紅
宏達電2月營收月增17% 第2季預告推新手機宏達電MWC展示元宇宙能量 華燈初上VR版躍國際
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