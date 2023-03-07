海外突發疾病醫療險重上架 3家產險承保法定傳染病

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（中央社記者謝方娪台北7日電）配合海外旅遊復甦，產險業陸續上架海外突發疾病醫療險；其中，安達產險、臺灣產險及旺旺友聯產險共3家已推出承保範圍包含法定傳染病在內的商品。

金管會今天公布，目前有15家產險公司銷售海外突發疾病醫療健康險，其中，有3家產險公司推出的商品承保範圍包括法定傳染病，新增的1家為旺旺友聯產險。

另有14家產險公司已上架海外旅行不便險，其中，僅安達產險1家承保範圍包括傳染病及檢疫所致旅行不便相關保險事故。

2022年國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，讓產險業在防疫險慘遭滑鐵盧，因舊版海外突發疾病醫療險未將法定傳染病列為除外責任，業者一度緊急下架海外突發疾病醫療險，以免從國內賠到國外。

金管會2022年同意產、壽險公會提報的新版海外突發疾病醫療險附約示範條款及旅遊不便險參考條款，基本架構均不賠法定傳染病，業者可自行評估是否將法定傳染病列入承保範圍。隨各國陸續開放邊境，產險公司配合民眾需求，已陸續上架相關商品。

旺旺友聯產險表示，考量近日疫情趨緩、國外旅遊熱度再現，民眾仍有法定傳染病保障需求，旺旺友聯產險海外突發疾病含法定傳染病商品已正式於2月23日在網路投保及線下通路同步開賣，若民眾出國不幸染上COVID-19、猴痘等法定傳染病，此保單都可理賠。（編輯：林淑媛）1120307