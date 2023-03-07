更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽巴拿馬4局上接連安打 台灣0比5落後
首頁 / 政治

緩解辦護照人潮 領務局13日起增設第二收件場所

2023/3/7 20:14（3/7 20:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為旅行社業者到領務局為想出國的客戶代辦護照。（中央社檔案照片）
圖為旅行社業者到領務局為想出國的客戶代辦護照。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北7日電）因應辦護照人潮眾多，外交部今天宣布，已洽獲鄰近領務局的經濟部標準檢驗局出借場地，將自13日起增設護照申辦案第二收件場所。

外交部表示，13日起，申辦護照「網路預約櫃檯」將全數移至標檢局大禮堂（台北市濟南路一段4號），並將中央聯合辦公大樓現有櫃檯全數改為「受理現場申辦之用」。

外交部晚間發布新聞稿指出，自去年10月起，護照申辦量持續創新高，造成民眾須久候才能遞件申辦護照，為改善此一情況，提供民眾更迅速的申辦環境，外交部領務局除持續採取相關精進措施外，將增設第二收件場所。

外交部表示，自3月13日起，請網路預約民眾直接到第二收件場所「經濟部標檢局」大禮堂遞件申請，現場申辦護照及領取護照的民眾，仍到領務局位於中央聯合辦公大樓的原地點辦理。

外交部表示，領務局以外的4個辦事處也持續調整優化護照申辦流程，其中中部辦事處同樣規劃於3月15日起擴大服務場地，在該處所在大樓旁的大禮堂入口大廳增設櫃檯，以強化服務量能。

外交部表示，為因應國境解封後持續增加的護照申辦人潮，領務局已陸續推出一連串強化作為，包括擴增領務服務空間到中央聯合辦公大樓南棟，取消書表預審制，大幅增加網路預約名額至1500人，延長開放預約時間至60天，以及安排工作人員走動式服務等。

外交部表示，領務局及外交部4個辦事處的工作人員自去年10月起，每天均加班完成當日收件服務，並全力動員相關可用人力趕製護照，以維持良好服務品質，讓申辦民眾能如期領照。

領務局提醒，正值申辦護照的高峰期，如果近期沒有使用護照需求或暫無出國計畫，可於高峰期過後再辦理，第一次辦理護照的民眾可以到鄰近的戶政事務所以「一站式服務」方式送件；換發護照者，建議先上網預約，或可委託符合資格的旅行社代為送件，以節省寶貴時間。（編輯：謝佳珍）1120307

#護照
#外交部領務局
#中央聯合辦公大樓
延伸閱讀
護照申辦爆量 領務局：2/20起製發期延長至10天專題／疫後旅遊留意4件事 飛航無接觸服務更安心全球最強護照 阿聯擠下盧森堡奪冠台灣排名72海外突發疾病醫療險重上架 3家產險承保法定傳染病
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族