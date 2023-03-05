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首頁 / 國際

全球最強護照 阿聯擠下盧森堡奪冠台灣排名72

2023/3/5 13:38（3/5 13:56 更新）
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根據美國企業Nomad Capitalist排名，最值得擁有的是阿拉伯聯合大公國的護照，台灣護照排名72。（中央社檔案照片）
根據美國企業Nomad Capitalist排名，最值得擁有的是阿拉伯聯合大公國的護照，台灣護照排名72。（中央社檔案照片）
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（中央社德州奧斯汀4日綜合外電報導）根據美國企業Nomad Capitalist排名，全球199國中，最值得擁有的是阿拉伯聯合大公國的護照，台灣護照排名72。

NOMAD護照指數針對199國的護照進行排名，除了根據免簽證旅遊選項，還考量國際稅法、全球觀感、雙重國籍和個人自由等指標。

今年排名第1的是阿拉伯聯合大公國，從去年的35名躍居第1，主要是因為最近阿聯允許外國人申請雙重國籍，再加上其護照提供的旅行自由、商業友好環境和令人羨慕的稅收制度，使阿拉伯聯合大公國成為2023年首選。

連兩年位居榜首的盧森堡今年滑落到第2，這個繁榮的歐盟小國為其公民提供高度自由，幸運的是，對於住在盧森堡的外籍人士來說，最近入籍變得更容易了。

瑞士從去年的第5上升到並列第2，成為3個擠進前十的非歐洲聯盟（EU）國家之一。

愛爾蘭和葡萄牙並列第4，愛爾蘭是歐洲企業稅率最低的國家之一，其護照的簽證分數則是最高之一；葡萄牙公民則可免簽前往南非等國，這是其他歐盟公民沒有的待遇。

排名6到10的國家依序為德國與捷克並列第6、紐西蘭第8、瑞典與芬蘭和荷蘭並列第9。

台灣今年排名72，日本38、美國43，中國128。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120305

#歐盟
#台灣
#愛爾蘭
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