泰山：Glass Lewis投票建議報告 支持公司派提名

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（中央社記者韓婷婷台北8日電）泰山經營權之爭持續延燒，泰山今天發出新聞稿指出，國際投票顧問機構Glass Lewis投票建議報告，全面支持公司派提名的9名董事候選人。

泰山獨立董事陳敏薰、杜英達依證券交易法規定，召集16日舉行股東臨時會，欲全面改選董事，泰山再度爆發經營權之爭。

泰山今天發布新聞稿指出，Glass Lewis於報告中表示，陳敏薰及杜英達召開此次股東臨時會，欲全面改選董事，然而市場派卻沒有揭露關於董事候選人的資訊，也缺乏對於泰山經營管理及公司治理方面的論述與未來規劃。因此，Glass Lewis建議股東反對由龍邦及泰山前副董事長詹晋嘉所分別提名的9名及4名董事候選人。

Glass Lewis指出，泰山管理團隊不僅闡述了未來的營運規劃，也以數據證明泰山以優於產業的估值處分全家股票，並展現其優於大盤、產業以及龍邦的總股東報酬率表現。

泰山公司派提名的9名董事侯選人名單，包括6名董事詹景超、陳諾樺、詹皓鈞、王添盛、詹凱閔、詹謹鴻；及3名獨立董事顧啟東、黃慧萍、范國華。

另外，泰山昨天發布訊息，ISS也發布報告公開支持泰山企業公司派提名的董事候選人。

Glass Lewis & Co.（簡稱Glass Lewis），成立於1985年，總部位於美國加州，服務涵蓋全球超過100個國家的上市公司，為全球投資者提供投票建議、企業治理評估和訊息披露評估等服務。（編輯：潘羿菁）1120308