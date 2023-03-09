落實減碳經部推商業服務業節能補助 如何申請一次看

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（中央社記者劉千綾台北9日電）為達淨零排放目標，經濟部首度推動商業服務業節能設備補助，3月1日開放受理申請。商業司長蘇文玲表示，補助經費共計新台幣10億元，預估可協助7000多家企業設備汰換補助，約60家企業落實系統化節能改善。

商業司表示，開放受理申請以來，截至目前為止有80件設備汰換，主要以空調更換為主；系統節能專案因需較長時間擬定計畫，尚未收到受理案件。

經濟部商業服務業節能設備補助於3月1日開放申請，至12月31日截止，如果補助經費用罄，將公告提前截止受理。如何申請、補助範圍以及申請所需資料，重點整理如下一次看。

●補助方案有哪2項？

商業服務業設備補助分為2種：設備汰換補助、系統節能專案。

商業司長蘇文玲指出，「設備汰換補助」主要針對小店家，協助更換冷氣或照明燈具；「系統節能專案」則針對大型賣場或商家，業者可擇一申請。

設備汰換補助包含空調設備及照明設備2項，空調設備需汰換為1級能效產品，每冷房能力（kW）補助2500元，每台補助上限為3.5萬元，每家最高補助20萬元；照明設備須汰換為節能標章LED燈具，每具補助50%，並以500元為上限，每家最多補助5萬元。

系統節能專案補助則是針對契約用電容量100瓩以上的服務業者，透過能源監管系統整合相關節能設備進行系統改善，節能率須達10%以上。系統節能專案補助1/3金額，補助上限500萬元。

●誰可以申請？批發零售、住宿餐飲及商業服務業等業別皆可申請；同時，醫事機構、托嬰中心、長照機構、短期補習班、私立幼兒園、休閒農場、駕訓班及庇護工廠等事業類型也納入方案補助範圍。

系統節能專案申請者另需符合契約用電容量100瓩以上、需與能源技服業者合作等資格，可至「能源技術服務業資訊網-ESCO服務能量登錄平台」查詢合作廠商。

值得注意的是，申請節能設備汰換、購買產品發票日期在今年1月1日至12月31日者，皆符合申請條件；發票日期於3月1日前者，無須檢附施工前照片，避免提早完工的企業無法獲得補助。

●業者申請時需準備哪些資料？申請設備汰換補助應備申請書印、設立登記證明文件、汰換及換裝節能設備施（完）工證明文件、載明品名/型號的統一發票收執聯、最近一期台電公司電費單、回收證明文件或合法回收切結證明書印以及金融機構存摺封面影本。

申請系統節能專案應備申請書、計畫書和單位用電容量證明（電費單）。

●哪些情形補助會被撤銷或廢止？企業提出申請的補助項目，以不得重複為限；商業司也提醒，企業歇業就無法繼續獲得補助。（編輯：林淑媛）1120309