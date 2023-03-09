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陽明海運去年每股賺51.71元 擬配息20元

2023/3/9 17:02
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（中央社記者賴言曦台北9日電）陽明海運今天公告2022年稅後淨利為新台幣1806億元、年增9.2%，每股稅後盈餘（EPS）51.71元，董事會決議每股擬配發現金股利20元；若以今天收盤價67元計，現金殖利率約29.8%。

陽明公告，2022年合併營業收入3759億元、年增12.6%，稅後淨利1806億元、年增9.2%，全年營業績效與獲利均創歷史新高，考量航運業景氣變化不確定性仍高，為維持公司健全永續營運，董事會決議，今年擬維持配發現金股利20元。

陽明說明，2022年貨櫃航運市場整體需求強勁，平均運價維持高檔，全年度營業表現亮眼，但自去年第4季以來，受到通膨及高庫存影響，消費者購買力未如疫情期間強勁。

據國際海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2023年預估供給成長為8.2%，預估需求成長為1.4%，整體呈現供過於求局面。

展望後市，陽明表示，國際貨幣基金組織（IMF）1月底將2023年全球經濟成長率微幅調升至2.9%，較去年10月預估的2.7%樂觀；如民生消費需求隨著庫存逐漸消化，及中國快速解封帶動整體經濟動能逐漸活絡，預期航運景氣在下半年有逐步回升的機會。

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陽明指出，國際海事組織（IMO）碳強度指標（CII）環保法規開始生效，航商可能透過船舶減速、現成船改裝及加速汰舊方式減少碳排，均為有助於供需平衡的有利因素，惟全球性通膨壓力及地緣政治等不確定因素仍需審慎應對。

面對尚未明朗的海運前景，陽明表示，公司持續強化業務策略，積極開發新貨源並優化貨儎結構；同時秉持提供客戶優質服務之精神，持續優化航線服務，積極提升艙位利用率，並投入數位化服務提升集團競爭力，以因應外在環境挑戰。（編輯：楊蘭軒）1120309

#陽明
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#Alphaliner
陽明
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