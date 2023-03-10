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陽明、萬海2月營收皆年減逾6成

2023/3/10 18:25（3/10 18:54 更新）
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陽明、萬海2月營收皆較去年同期減少逾6成。圖為基隆港區載滿貨櫃的陽明海運出港情形。（中央社檔案照片）
陽明、萬海2月營收皆較去年同期減少逾6成。圖為基隆港區載滿貨櫃的陽明海運出港情形。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴言曦台北10日電）陽明海運、萬海航運今天公告2月營收，因受農曆春節後需求尚未全面復甦影響，導致陽明、萬海2月營收皆較去年同期減少逾6成；陽明2月營收為新台幣113.09億元、年減65.99%，萬海2月營收73.12億元、年減69%。

陽明表示，農曆春節後需求尚未全面復甦，導致整體營運量及運價下滑，2月營收113.09億元、月減11.08%、年減65.99%；累計前2月營收240.26億元、年減65.10%。

展望後市，陽明指出，根據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2023年供給成長為8.2%，需求成長為1.4%；2024年供給成長為8.9%，需求成長為2.2%。

陽明認為，全球供應鏈壓力雖已趨緩，然而歐美市場庫存仍待消化，加上主要經濟體為力抗通膨將繼續升息，景氣復甦仍需時間；全球貿易受消費者需求趨緩影響，面對航運市場波動，仍需審慎應對。

萬海則公告，2月合併營收73.12億元、月減23%、年減69%；累計前2月營收168.07億元、年減70%。

萬海表示，2月份受到農曆春節假期影響，整體營收下降. 但觀察到2月下旬，客戶出口提櫃量已逐漸回復正常水準，預期應可看到市場逐漸回溫。（編輯：蘇志宗）1120310

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