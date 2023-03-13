萬海去年每股賺33.17元 每股擬配息5元

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（中央社記者賴言曦台北13日電）萬海航運今天公告2022年稅後淨利新台幣930.72億元、年減9.9%，每股稅後盈餘（EPS） 33.17元，董事會決議每股擬配發現金股利5元，配發率約15%；若以今天收盤價80.5元計，現金殖利率約6.2%。

萬海今天召開董事會通過2022年度財務報告，合併營收為2589.53億元，稅後淨利為930.72億元、年減9.9%，EPS為33.17元，營收創歷史新高、獲利創歷史次高。

萬海表示，2022年公司營運穩健成長，但受通膨及俄烏衝突等地緣政治因素影響，因此萬海積極調整航線布局，優化公司獲利，帶動全年仍有優異表現。

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股利政策方面，萬海說明，考量公司長期營運及資本支出，為確保永續經營及因應未來景氣變化，董事會決議每股預計配發現金股利5元，後續將提請股東會承認，股東會日期為5月30日。

展望今年，萬海認為，根據上海出口集裝箱運價指數（SCFI）趨勢，運價雖有下跌，但跌幅已見收斂，中國解封後的出貨需求在春節後也逐步復甦，加上供應鏈轉移將產生更多的運輸需求，公司會持續關注相關變化，以滿足客戶需求。（編輯：林興盟）1120313