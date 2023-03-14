台灣高齡少子缺才 歐洲商會盼促友善職場環境

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（中央社記者曾智怡台北14日電）台灣少子、高齡化危機不容忽視，歐洲商會今天首度舉辦友善家庭聯盟高峰會，呼籲促進政府、企業和非政府組織之間的合作，打造更友善的家庭職場環境，解決台灣人口結構、人才短缺問題。

現場12家歐洲商會成員企業代表也發表聯合宣言，承諾打造親子友善工作場所。

歐洲商會（ECCT）友善家庭聯盟（FFA）今天首次舉辦友善家庭聯盟高峰會，以「ESG中的『S』- 永續人口，永續經濟 -雇主如何發揮影響力並成為典範」為主題，探討如何應對台灣低出生率、高齡化人口及人才短缺挑戰。

歐洲商會指出，2022年台灣已連續3年出現人口下降現象，出生率再創新低，死亡率則創下新高，預估到2025年，台灣65歲以上老年人口將占總人口的1/5，成為超高齡社會。

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在提供育嬰假、兒童照護、勞動標準和工作場所政策、生殖保健、老年照護，以及促進工作與家庭生活的平衡發展等方面，友善家庭聯盟期望促進政府、企業和非政府組織之間的合作，一同打造更友善的家庭職場環境。

活動由歐洲在台協會主席尹容（Giuseppe Izzo）和歐洲經貿駐台辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）致詞揭開序幕，接著由國發會副主委施克和、衛福部政務次長李麗芬等進行演講，主題包括人口挑戰、推動家庭友善政策以支持永續人口發展等。（編輯：潘羿菁）1120314