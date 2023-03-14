捷迅2022年每股賺16.68元 創新高

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（中央社記者賴言曦台北14日電）貨攬業者捷迅今天公告，去年合併營收新台幣57.05億元，年增12.59%，稅後淨利5億元，年增71.66%，每股稅後盈餘（EPS）16.68元，創歷年新高。

觀察捷迅2022年各服務項目占整體業務比例及營業額年增率，空運服務占69%、年增24.7%，海運服務占22%、年減11.82%，其他服務占9%、年增4.53%。

捷迅總經理孫鋼銀受訪時表示，國際經濟自去年第4季起下滑，但疫情期間，捷迅致力為客戶提供多元解決方案，帶動公司去年營收及獲利表現亮眼，推動2022年EPS創上櫃以來歷史新高。

客戶布局方面，孫鋼銀指出，去年下半年，捷迅迎來新客戶，產業涉及遊戲機、民生消費及伺服器等相關領域；另因應美中貿易戰持續發酵，捷迅在印度清奈設置首個營運點，並已在2月底開幕，主要服務對象為台商。

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國際市場景氣部分，孫鋼銀指出，受到通膨影響，美國房地產、家居等相關產業需求不振，尤其家居類產品需要觀察到6、7月，訂單才會比較明朗；整體來說，市場皆期待第2季末能進入傳統旺季，最差則可能第3季末才能復甦，但今年景氣應該不會太好。

談到海運市場，捷迅董事長特助楊永華說，今年農曆春節後海運市況轉差，航商抽船維繫運價，效應直到3月才顯現，目前美洲線還有空艙，歐洲線中小型部分船舶滿載；但整體來看，如果歐洲線第3季需求沒有完全回溫，今年還是會「比較辛苦」，目前運價何時觸底尚無法評估。（編輯：楊蘭軒）1120314