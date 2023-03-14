宏碁旗下智聯服務擬配息3元 宏碁資訊發7.5元

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（中央社記者吳家豪台北14日電）電腦品牌廠宏碁旗下子公司今天公布2022年度財報，智聯服務、宏碁資訊營收與獲利皆創新高。智聯服務擬配發每股新台幣3元現金股利，並推動子公司宏碁創達IPO計畫；宏碁資訊預計每股配發7.5元現金股利。

智聯服務2022全年營收達13.89億元，年增12.2%；稅後淨利約7600萬元，年增1.39倍；每股盈餘4.05元。董事會通過擬配發現金股利每股3元，配發率約74%，以今天收盤價67.3元計算，現金殖利率約4.46%。

智聯服務發布新聞稿指出，持續深耕半導體業客戶，同時隨半導體業海外擴廠腳步，延伸服務觸角至海外市場。智聯服務2022全年海外營收占比達21%，在高附加價值服務帶動下，2022全年毛利率提升3個百分點，挹注獲利成長。

智聯服務今天同步公告，為配合子公司宏達服務（宏碁創達）申請股票上市（櫃）計畫，董事會決議通過釋出部分宏碁創達現金增資可認購股份予智聯服務股東，意味著宏碁創達啟動邁入資本市場的腳步。

宏碁創達成立於2019年11月，專精於資訊人力委外服務，近年來在景氣變化快速情形下，客戶對於人力委外服務的商業模式接受度逐漸提高，也帶動宏碁創達的業績成長。

宏碁另一家子公司宏碁資訊今天公布2022全年營收達71.89億元，年增16%；稅後淨利4.36億元，年增54%；每股盈餘11.35元。宏碁資訊3大主要業務包括雲端服務、加值產品、應用開發持續成長，其中營收占比逾6成的雲端服務成長幅度最高。

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宏碁資訊總經理周幸蓉說，雖然2023年整體經濟與地緣政治的挑戰不容輕視，但企業與政府仍會運用雲端加速轉型，以提升競爭力，加上各大公有雲資料中心也計劃落地台灣，將促使政府跟金融產業更積極投入公有雲應用。

此外，第三方支付龍頭綠界科技今天公布2022年度財報，稅後淨利達3.64億元，年增14.9%；每股盈餘20.86元。董事會決議，因去年營收及獲利均創歷史新高，去年下半年盈餘分配每股擬配發現金股利10.1元，盈餘分配超過1個股本，為上櫃以來最高紀錄。（編輯：楊蘭軒）1120314