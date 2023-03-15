鴻騰估今年業績續增 電動車和聲學元件商機可期

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技預期，今年業績可望續增，正面看待高階手機零組件市場，看好電動車車載電子及自動駕駛零配件商機，聲學元件業務可期。

展望今年營運動能，鴻騰於14日晚間透過財報揭露，今年連接器產業受到諸多不確定因素影響，鴻騰持續投入電動車應用，預期今年業績去年增加。

展望智慧型手機，鴻騰表示，雖然全球智慧型手機需求受到通貨膨脹影響，消費意願下滑，仍正面看待高階手機市場，持續掌握零組件商機。

網路設施方面，鴻騰指出，雲端運算已成為資料中心產業的主要成長動力，帶動連接器需求，不過光模組業務型態持續改變，將影響今年網路設施業務表現。

關於電腦及消費性電子，鴻騰預估，受到COVID-19疫情、地緣政治及通膨等變數影響，企業和消費者支出趨於保守，預期今年市場需求下滑，鴻騰布局重心在獲利能力而非營收成長。

鴻騰預估，電動車需求增加以及車載資訊娛樂系統搭載率提高，推動「電源管理、車聯網以及人機介面」產品市場需求，持續開發車載電子系統及自動駕駛主要零配件。

在系統終端，鴻騰預期，未來一年內娛樂相關系統終端產品，具有潛在成長趨勢。

鴻騰公布去年營收45.31億美元，較2021年44.9億美元增加0.9%，去年歸屬母公司業主獲利1.7億美元，較2021年1.37億美元增加24%，去年每股基本純益2.42美分，優於2021年EPS 2.04美分。

觀察終端應用，鴻騰指出，智慧型手機零組件仍是主要營收來源，以往第4季為傳統旺季，不過去年第4季高階智慧型手機品牌零組件產品出貨受到COVID-19疫情影響，因此去年鴻騰在智慧型手機相關營收較2021年減少3.5%。

在網路設施，鴻騰指出，降低低毛利光模組產品比重，去年網路設施終端產品營收較2021年減少14.3%。

在電腦及消費性電子，鴻騰表示，掌握聲學元件商機，彌補家用筆電及平板電腦相關營收下滑，去年電腦及消費性電子相關營收較2021年逆勢增加2.1%。

在電動車，鴻騰指出，電動車零配件業績如預期進展，去年電動車相關營收較2021年增加10%。

在系統終端產品，鴻騰表示，掌握聲學元件商機，有線耳機需求增加，新款真無線藍牙耳機（TWS）熱賣，去年系統終端產品營收較2021年增加20%。（編輯：張均懋）1120315