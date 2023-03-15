東森國際去年每股虧3.29元 擬減資36%彌補虧損

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（中央社記者江明晏台北15日電）東森國際董事會通過去年財報，去年營收新台幣59.49億元，稅後淨損16.55億元、每股虧損3.29元，連同保留盈餘調整數期末待彌補虧損為17.58億元，為改善財務結構，擬減資36.93%彌補虧損。

東森國際說明，擬辦理減資金額為17.58億元，減資比率約為36.93%，減資後預計實收資本額為30.02億元，將於5月30日股東會進行討論並經主管機關核准後，由董事會另訂減資基準日。

東森國際說明，倉儲事業111年度營收14.79億元，較110年13.7億元同期成長8%，本業有獲利賺錢，112年起調增10%裝卸費，預期獲利將可成長9000萬元。

在損失方面，東森國際表示，子公司東森寵物雲於111年基於資源整合及長期發展考量，將奧斯卡寵物等3家公司辦理解散，故針對108年收購時產生的無形資產提列減損損失3.67億元。

東森國際轉投資自然美生物科技公司去年再次受到疫情衝擊，整體營收台灣及中國大陸業績皆呈衰退趨勢，獲利無法與收購時相比，故針對107年收購的投資溢價提列減損損失6.78億元。

而另一子公司東森海洋（原東森海洋溫泉酒店）與晶華集團合作將於114年開立「晶泉丰旅」品牌飯店，由於修建目的變更，需將宜蘭頭城房屋建物（含地下室）全數拆除，故提列減損損失1.75億元。

東森國際轉投資東森得易購於111年稅後淨利為14.88億元，惟年末因執行「無形資產減損測試」後，提列商譽減損20億元，致稅後淨損5.12億元；如排除上述因素東森國際111年歸屬稅前淨利應為2.59億元。

東森國際強調，由於減損不涉及現金流量，對公司的營運資金及現金流量，皆無實質影響；並可藉此提升未來整體經營績效，強化公司體質。（編輯：趙蔚蘭）1120315