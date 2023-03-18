鄭文燦：電價微幅調漲不得已 盡力降低物價衝擊

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（中央社記者賴于榛台北18日電）4月電價將調漲，平均漲幅11%。行政院副院長鄭文燦今天表示，這次電價微幅調整是不得已的決定，但93%民生用電、1200萬戶不調整電價，學校不調整，衰退10%以上的產業調幅減半，目的就是要將調漲衝擊降到最低。

經濟部昨天召開今年第一次電價費率審議會，考量民國112年燃料價格仍處高檔，造成台電巨大經營壓力，決議平均電價調漲11%，並於4月1日起實施。

鄭文燦今天出席磐石會第25、26屆會長交接典禮，他接受媒體聯訪時指出，因為俄烏戰爭導致國際燃料價格大幅上漲，燃煤、燃油跟天然氣漲幅都非常巨大，各國都必須調整電價來因應。

他說，台電目前發電成本1度電虧損新台幣1.4元，政府先後編列1500億元，再加上特別預算500億元，共2000億元彌補虧損，但這還不夠，所以必須要微幅調整電價。

鄭文燦解釋，這次電價調整，包括93%民生用電、1200萬戶不調整電價，學校不調整，衰退10%以上的產業調幅減半，目的就是要將調漲衝擊降到最低。

他說，跟鄰近國家相比，台灣的調整幅度相對比較低，也希望對物價的影響能降到最低，「這個是不得已的決定，不過未來如果國際燃料價格有所變動，慢慢地回復到正常的情況，我想電價也會隨之調整」。（編輯：趙蔚蘭）1120318