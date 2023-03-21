雄獅旗下「旅天下」啟動掛牌 2025年拚百家加盟

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（中央社記者江明晏台北21日電）雄獅子公司「旅天下」啟動上市計畫，規劃今年第2季申請公開發行、第3季登錄興櫃，預估2025年在台拓展達百間門市；看好疫後旅遊業復甦，今年估營收回到疫情前9成。

旅天下總經理李嘉寅今天表示，旅天下自2015年成立，發展「通路」及「產品」加盟的雙軸線營運策略，是旅遊市場中少見以同業加盟為商業模式的業者，並以掛牌為目標穩步邁進。

旅天下在2019年營業額達新台幣24.7億元，較2018年成長49.9%，每股盈餘（EPS）為4.57元，也較2018年成長54.4%；疫情期間虧損，今年旅行社復甦，預估營收可望回到2019年的9成，全年拚轉盈。

李嘉寅指出，旅天下看準小型旅行社具廣大在地客群，卻受限於人力及資源不足等營運痛點，因此開啟「通路加盟」商業模式，迄今已有29間通路加盟商合作，據點遍及全台，目標2023年通路達50家，2025年通路達百家。

產品方面，和母公司雄獅有所差異，旅天下主要與低成本及外籍航空合作，同步搶占包機，今年包機預計取得近2.6萬次；旅天下另藉由建立產品加盟平台，開放產品加盟商提供稀缺及主題性商品於旅天下販售，目前已有45家產品加盟商，明年預估達百家。

營收占比方面，旅天下來自雄獅通路的銷售占比約35%，其餘主要來自同業加盟通路的銷售管道，如果以區域而言，旅天下有50%的營收來自日本線，歐洲長程線則有20%，東南亞約12%，韓國為10%，國旅為8%。

此外，旅天下於2021年投資旅遊目的地元件，獨家與金門畜試所合作經營餐廳，目前已轉盈，與母公司雄獅同步朝食、宿、遊、購、行全面發展。（編輯：張均懋）1120321