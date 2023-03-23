輝達黃仁勳看好AI成長力道 台積電等概念股揚升

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（中央社記者張建中新竹23日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳看好人工智慧（AI）前景，預期AI營收占比未來12個月可望成長到「相當龐大」。輝達晶片代工廠台積電股價震盪走高至539元，市值逼近新台幣14兆元，創意等AI概念股股價也同步揚升。

黃仁勳於輝達GTC年度大會指出，AI產業已經進入iPhone世代，AI技術發展已經不像過去遙不可及。他預期，AI營收比重在未來12個月將從「微不足道」成長到「相當龐大」。

法人預期，隨著輝達AI營收增長，輝達處理器主要代工廠台積電營運可望直接受惠。台積電今天在市場買盤湧入下，股價震盪走高，盤中一度達539元，上漲6元，市值攀高至13.97兆元。

股王信驊及創意等AI概念股股價也紛紛揚升，信驊最高達2850元，上漲50元；創意早盤一度達1220元，上漲60元。

世芯-KY盤中一度攀高至1335元歷史新高，上漲30元，不過隨後賣壓出籠，影響股價震盪走低，由紅翻黑。（編輯：張良知）1120323