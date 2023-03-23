更多編輯台推薦新聞：
專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事
文化

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡
文化

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反
政治

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票1、2月小7開出3張千萬獎 最低僅花36元買御飯糰
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電5/300
首頁 / 證券

輝達黃仁勳看好AI成長力道 台積電等概念股揚升

2023/3/23 11:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹23日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳看好人工智慧（AI）前景，預期AI營收占比未來12個月可望成長到「相當龐大」。輝達晶片代工廠台積電股價震盪走高至539元，市值逼近新台幣14兆元，創意等AI概念股股價也同步揚升。

黃仁勳於輝達GTC年度大會指出，AI產業已經進入iPhone世代，AI技術發展已經不像過去遙不可及。他預期，AI營收比重在未來12個月將從「微不足道」成長到「相當龐大」。

法人預期，隨著輝達AI營收增長，輝達處理器主要代工廠台積電營運可望直接受惠。台積電今天在市場買盤湧入下，股價震盪走高，盤中一度達539元，上漲6元，市值攀高至13.97兆元。

股王信驊及創意等AI概念股股價也紛紛揚升，信驊最高達2850元，上漲50元；創意早盤一度達1220元，上漲60元。

世芯-KY盤中一度攀高至1335元歷史新高，上漲30元，不過隨後賣壓出籠，影響股價震盪走低，由紅翻黑。（編輯：張良知）1120323

#黃仁勳
#台積電
#輝達
黃仁勳
OpenAI科學長：盼未來2年AI讓人類信賴搭聊天機器人熱潮 輝達營收預測優於華爾街估計
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
護國神山示警 台積電：台灣半導體面臨3大挑戰