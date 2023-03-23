囤房大戶設法逃稅 監委要查稽徵機關有無查核不力

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（中央社記者陳俊華台北23日電）監委賴振昌今天說，部分囤房大戶租賃所得逃漏稅，財政部正執行租賃所得三大專案查核計畫，究竟執行績效為何、對整體房屋租賃市場影響為何，稽徵機關有無查核不力，已申請自動調查。

賴振昌透過新聞稿表示，租賃所得在一般理論中，被歸類在「非勞動所得」範疇，台灣有少數人擁有過多房屋，並透過房屋出租獲得高額租金收入；租賃所得如果依法納稅，盡到國民應盡義務，無可厚非，但部分囤房大戶卻千方百計逃漏租賃所得。

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賴振昌指出，據媒體報導，財政部執行租賃所得三大專案查核計畫，目前正查核持有5戶以上非自住房屋者，將查核7603件，截至2022年底，已查獲1720件，補稅新台幣8018萬元，還有5000多件待查核。

賴振昌說，租賃所得三大專案查核計畫辦理情形、執行績效為何，對整體房屋租賃市場影響為何，稽徵機關有無查核不力，因事涉租稅公平性，有進一步瞭解必要，已申請自動調查。（編輯：張均懋）1120323