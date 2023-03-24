電電公會籲加速簽訂台印FTA 掌握合作關鍵黃金期

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（中央社記者江明晏台北24日電）電電公會近日前往經濟部拜會，由理事長李詩欽與召集人劉揚偉等針對能源、電動車發展等議題提出多項建言，並呼籲政府加速簽訂台印FTA，掌握台印合作關鍵黃金期。

電電公會今天發布新聞稿指出，近日前往經濟部拜會，由理事長李詩欽偕同監事會召集人劉揚偉、副理事長廖伯熙等16人，針對產業、能源、電動車發展、國產電芯產業鏈及重電機產業等議題提出多項建言。

電電公會說，建言包括加速簽訂台印度FTA，並成立「台印度產業合作推動辦公室」；建構永續電力以及完善的儲能環境；提供電動車產業補助措施；建立國產電芯產業鏈；強化重電機產業競爭力等，期盼在政府的協助下，為台灣的ICT產業帶來永續競爭力。

經濟部長王美花率領工業局、能源局、貿易局、技術處及檢驗局等局處代表接待，並且針對各項議題逐一回覆。

劉揚偉表示，剛從印度返台，認為「印度即將起飛，台灣一定要把握機會」，他說，印度的IT就是India和Taiwan，台灣在半導體及電子製造等領域掌握優勢，可望成為印度高科技供應鏈選項與產品開發夥伴，許多國家正積極搶進印度市場，相關單位要儘早擬定策略，掌握機會。

電電公會建議，政府掌握未來3年與台印度合作關鍵的黃金期，加速簽訂台印度FTA，並且比照推動台日產業合作模式，成立「台印度產業合作推動辦公室」，搶占產業發展先機。

李詩欽肯定經濟部大力對外宣傳台灣電動車的強大實力，因此近期美國各州都將派代表訪台，其中也包含未來即將成為電動車供應鏈最重要聚落的墨西哥州。

針對電動車產業發展，電電公會提出6點建議，包括第一、以整車在地研發與在地生產，作為產業發展優先扶持對象、第2、推動運具電動化，多管齊下提供誘因。

第3、針對關鍵技術與資源獎勵研發創新與國際合作，對電動車、電池技術與標準規範的產業缺口、瓶頸及趨勢發展，研擬合作標的及投資項目。第4、推動政策扶植新創車廠。第5、思考優質平價國產純電/氫能車款，搭配國內物流業淨零減碳趨勢與結合再生能源應用。第6、因應電動車架構，建置測試驗證環境。

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在能源議題方面，電電公會提出「建構永續電力環境，確保台灣用電穩定、低碳，創造產業永續競爭力」、「完善儲能環境，明定備載容量率、引進先進發電技術提供示範場域」、「電池產業發展與國產化扶植」等3大建言。

在儲能環境方面，電電公會建議，放寬一定契約容量以上電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法（用電大戶條款）規定，裝置儲能不得參加台電輔導服務，但可參加表後服務；參與台電電力交易平台輔助服務的民間廠商儲能系統建置量，應有總量管制；建立跨國交易平台，提供充足綠電等。（編輯：蘇志宗）1120324