麗盛：今年房市成長機率小 估推案集中在上半年

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麗盛建設總經理何昭宏指出，集團有不少地上權標的，這次推出的建案為首次進軍「只租不賣」市場，未來若效益不錯，不排除繼續推出類似產品。中央社記者賴言曦攝 112年3月27日

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（中央社記者賴言曦台北27日電）平均地權條例修正案子法可能4月完成，麗寶集團旗下麗盛建設總經理何昭宏指出，今年房市成長機率不大，房價則會依照不同區域跟個案修正，預估業界今年會維持保守態度，推案普遍集中在上半年。

平均地權條例今年初通過，子法預估將在4月完成，何昭宏受訪時指出，今年房市成長機率不大，預估業界推案普遍會集中在上半年，主因是總統大選即將在2024年登場，不確定因素較多，業者不敢貿然推案。

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至於房價的部分，何昭宏指出，外界不少看法認為房價應該調降，但土地、營建成本不斷攀高，讓房價下修有困難，不過仍會有部分建案可能依不同區域及個案狀況而出現修正，但以麗寶集團來說，今年上半年的定價不會有異動。

何昭宏指出，麗寶集團一貫的策略是先建後售，把營建成本控制在一定範圍內，接下來的新推案會在桃園小檜溪重劃區，量體約新台幣百億元左右，至於台北市興建中的4處小量體建案，目前尚未決定將用做純出租還是純出售。（編輯：趙蔚蘭）1120327