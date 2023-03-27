彰銀：股利發放不動用資本公積 原則上不比去年少

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（中央社記者張璦台北27日電）銀行業股利政策受矚，彰銀今天在法說會表示，儘管去年市場動盪，導致股債投資出現未實現評價損失，但股利發放不會動用資本公積，「原則上，應不會比去年差」，最終仍以董事會通過為準。

彰銀今天舉行線上法人說明會，資深副總陳斌說明營運概況，彰銀2022年稅後盈餘為新台幣109.71億元、年增24.62%，每股盈餘（EPS）達1.04元，逾放比降至0.20%，創3年來新低，資產品質大幅提升。

會中，法人關切股利發放規劃，彰銀表示，2022年獲利亮眼，但整體金融業受股債市動盪影響，投資承受不少未實現評價損失，雖未直接反映在盈餘，但影響其他權益，因此股利政策將秉持審慎態度，以未來營運發展及獲利穩健增長為依據。

彰銀指出，同時，將考慮過去的配發率及對EPS的影響做決定，但不會動用資本公積，「原則上，股利發放應不會比去年差」，最終仍以董事會通過為準。

展望土建融市場，彰銀表示，近期國內房市明顯降溫，六都1、2月買賣移轉棟數年減28%，房價也有下跌跡象，預計建商將放緩建案開發。

彰銀認為，央行與各部會陸續推出健全房市相關措施，平均地權條例修正案雖不溯及既往，但對於國內房市影響仍相當大，尤其針對預售屋跟私法人囤房等措施，預估預售屋買氣將下滑，推案量多、庫存較多的建商可能會受到衝擊。

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考量剛性需求仍在，彰銀指出，今年將持續聚焦自住市場，提供首購、薪轉戶以及公教人員優惠貸款方案；整體而言，彰銀期望今年房貸業務穩定、溫和成長。

彰銀表示，近日多國央行升息，台灣央行也升息半碼（0.125個百分點），各國現階段仍視抗通膨為優先要務，彰銀將持續關注整體金融環境變動，檢視升息與市場變化對授信客戶的影響，並在確保營運穩定與風險管控下，靈活調整各項業務，提升獲利動能。（編輯：楊凱翔）1120327