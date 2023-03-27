安心食品屏東廠明年營運 助農漁產品加工外銷

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（中央社記者江明晏台北27日電）旗下經營摩斯漢堡的安心食品今天在屏東舉辦食品加工廠上梁典禮，預計第4季完工，2024年正式營運，將供給全台摩斯漢堡米粄產能，並可望將台灣的農漁產品加工後外銷至世界各地。

旗下經營摩斯漢堡的安心食品今天在屏東農業生物科技園區舉辦食品加工廠上梁典禮，由東元餐飲集團會長黃茂雄率領安心食品主管參加，行政院農業委員會主任秘書范美玲、屏東縣長周春米等出席。

安心食品表示，投資屏東長治鄉的屏東生物科技園區，規劃4層樓廠房基地與物流中心，樓板面積近3萬平方公尺，打造專屬食品廠房，預計第4季完工，2024年正式營運，未來將全面提升食品製成及創新研發技術，擴大布局促進地方經濟發展及就業機會。

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安心食品指出，食品廠房以最新、高規格建造，符合國內外食安法規及趨勢，使用自動與半自動倉儲系統，初步規劃魔術食品公司及東元餐飲集團旗下品牌樂雅樂食品進駐，將供給全台摩斯漢堡米粄產能，並可望將台灣的農漁產品加工後外銷至世界各地，並連結產學合作技術培育人才，整合未來3年至5年的營運量能，帶動上、中、下游周邊產業發展。

摩斯漢堡目前全台直營305間，近幾年因疫情影響打亂全球供應鏈及運輸通路，安心食品表示，一直持續堅持使用在地農漁產，歷年與農會合作推出各式商品，未來廠房設立於屏東，因位置優勢，將擁有競爭力的採購價格，既縮短產地製成距離，進一步整合供應鏈，降低碳足跡，更開創多角化商機。（編輯：蘇志宗）1120327