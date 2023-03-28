電電公會籲盤點AI產業資源 打造經濟發展新引擎

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（中央社記者吳家豪台北28日電）台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）近日拜訪行政院，提出關於淨零碳排、再生能源的建言，並呼籲政府及早盤點與整合台灣可投入工智慧（AI）產業的資源，推動台灣業界進入智慧創新時代，為台灣經濟發展多打造一具驅動引擎。

電電公會今天發布新聞稿指出，3月27日由理事長李詩欽帶領，偕同副理事長鄭富雄、副理事長廖伯熙及理監事等一行，前往拜訪行政院副院長鄭文燦，經濟部長王美花及國發會、財政部、勞動部、數位部及環保署等官員也列席會議，針對電電公會提出的建言給予回應及提出後續解決之道。

電電公會建言重點包括鼓勵及協助企業提前檢視氣候相關風險；完善產品碳足跡及標示管理機制；加速推行有效碳定價；重視引進白領產業人才，放寬產業藍領人才各項聘用制度；建構永續電力以及完善的儲能環境；加速高效馬達（IE4）普及率；建議施行變壓器分級；整合台灣產業力量儘速切入人工智慧領域等，期待藉由政府的協助，促使台灣資通訊產業能創造更多傑出成績。

電電公會說，在台灣資通訊產業面臨的問題中，淨零碳排是極為迫切的需求，由於歐美客戶十分重視供應商的減碳成效，但許多台灣業者此方面進展相當緩慢，希望政府能投入更多資源協助企業進行碳風險管理，找出產品碳排熱點，據以了解產品碳風險程度，達到最大減碳效益，並鼓勵企業提出減碳承諾。

公會也希望政府根據「氣候變遷因應法」，加速說明「碳交易所」運作方式、作業程序、建置對象，使業者能夠透過國內外交易平台進行碳權買賣，並提供企業藉由種樹造林減碳等相關碳中和方式來取得碳權抵銷其自身的碳排放，以及列入自主減碳計畫提供優惠費率以進行碳費抵減。

在淨零碳排趨勢下，再生能源及儲能的發展推動刻不容緩。然而，電電公會也提出，民間企業投入相關領域遇到相關問題，面對公共利益和地方利益之間的衝突，以及環評和公聽會的曠日廢時等，也導致台灣再生能源發展不夠快速，恐釀成能源供應潛在風險。

鄭文燦重申，淨零碳排是國家既定目標，政府將加速推動多項措施協助企業，並表示中央將進一步統合地方政府，避免各自為政的情況，共同建立綠能友善的環境。

王美花指出，政府積極盤點可用於鋪設太陽能板的場域，力求在兼顧當地農業利益及再生能源發展的前提下，持續推進再生能源發電比例。

此外，針對聊天機器人ChapGPT引發的人工智慧風潮，業界也提出擔憂及期待，電電公會希望政府能及早盤點與整合台灣可投入人工智慧產業的資源，推動台灣業界進入智慧創新時代，為台灣經濟發展多打造一具驅動引擎。

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李詩欽在會議總結時表示，感謝政府在3月9日宣布恢復航點規劃，對電電公會會員廠商兩岸交流幫助很大；2022年世界競爭力排名，中華民國為第7名，但數位競爭力較弱，希望政府能更積極布局提升數位的競爭力。

李詩欽說，最近電電公會與中華民國資訊軟體協會、智慧產業電腦物聯網協會、台灣雲端物聯網產業協會、台灣資通產業標準協會等單位結盟，希望對建構數位發展環境有所幫助，也希望政府支持。（編輯：翟思嘉）1120328