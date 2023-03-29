駭客稱掌握證交所資料 金管會澄清無外洩已移請檢調

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近期傳出證交所資料曾被放上國外駭客論壇兜售，金管會表示，去年5月已掌握此事，經確認駭客所稱資料與證交所資料格式不同，資料未外洩。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者謝方娪台北29日電）近期傳出證交所資料曾被放上國外駭客論壇兜售，金管會表示，去年5月已掌握此事，經證交所確認駭客所稱資料與證交所資料格式不同，資料並未外洩。金管會去年9月主動將相關事證移請檢調調查。

2022年有駭客於國外駭客論壇兜售台灣逾2300萬筆戶政資料，震驚外界，近日再傳出有駭客曾號稱掌握證交所逾百萬筆投資人資料並放上國外駭客論壇兜售，其中包括姓名、信箱及地址等訊息。

中央社今天向金管會求證，金管會表示，去年已掌握此事，經確認證交所資料並無外洩，金管會並已在去年9月移請檢調調查。

金管會官員表示，金管會於去年5月發現國外駭客論壇有號稱證交所投資人的相關資料出現，隨即啟動調查，經證交所查證實際上並無個資外洩。

官員指出，這名駭客所稱資料格式內容與證交所並不相同，且該資料正確性仍存疑，經查證及蒐證程序，金管會去年9月已將相關事證移請檢調調查。官員強調，證交所資料並無外洩。

金管會持續強化資安監理，除了在2022年進一步推動「金融資安行動方案」2.0，要求金融業持續精進資安防護能量外，針對上市櫃公司發生資安事件，金管會要求上市櫃公司落實資訊即時揭露並持續強化公司治理。（編輯：潘羿菁）1120329