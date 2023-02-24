中國駭客盜千萬筆戶役政資料 調查局：非內政部外洩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北24日電）去年媒體報導指2300萬筆戶役政資料遭駭客入侵洩漏，並公開兜售。調查局今天表示，主嫌為中國籍人士，也非由內政部系統直接外洩，全案將依個資法等罪移送北檢偵辦。

法務部調查局新聞稿指出，去年10月間暱稱「OKE」人士於海外駭客論壇兜售台灣戶役政資料，數量有2357萬2055筆，要價5000美元，並以虛擬貨幣來付款，而「OKE」為取信於買家，也公開20筆資料佐證真實性，並留下Telegram聯絡。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

調查局表示，專案小組取得「OKE」所販售完整資料進行研析，證實外洩資料為民國107年4月前的台灣戶役政資料，進一步比對資料欄位、編碼與格式，部分與現有的戶役政系統原始資料有所出入，且非由內政部系統直接外洩。

調查局說，為查出涉案主嫌所在地與身分，擴大追查其他介接使用戶役政資料的機關，因距今時間久遠，部分資料與數位跡證已未留存，轉而追查「OKE」所使用的虛擬貨幣電子錢包金流與交易紀錄，發現該錢包為中國籍人士所有，並已完成4筆交易，曾在中國將虛擬貨幣兌換成實體法幣，已經掌握涉案中國籍人士身分，將依違反個資法及刑法妨害電腦使用罪移送台北地檢署偵辦。（編輯：吳協昌）1120224