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戶役政資料外洩 林右昌：有11個機關單位可能洩漏

2023/3/27 11:54（3/27 14:24 更新）
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立委關心全國戶役政資料去年10月被發現於國外網站公開販售，內政部長林右昌27日表示，百分之百不是內政部洩漏。中央社記者吳家昇攝 112年3月27日
立委關心全國戶役政資料去年10月被發現於國外網站公開販售，內政部長林右昌27日表示，百分之百不是內政部洩漏。中央社記者吳家昇攝 112年3月27日
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（中央社記者王揚宇台北27日電）立委關心全國戶役政資料去年10月被發現於國外網站公開販售，到底是哪個部會洩漏資料；內政部長林右昌今天說，百分之百不是內政部洩漏，而內政部已完成調查送檢調機關，進入司法調查程序。

國民黨立委曾銘宗追問，有哪幾個部會可能洩漏資料；林右昌說，曾跟內政部申請全國性資料的有11個機關單位，這是有可能的，但待調查。

立法院司法及法制、內政委員會聯席會議今天併案審查行政院函請審議內政部組織法修正草案等案；林右昌列席報告，並備質詢。

國民黨立委曾銘宗、謝衣鳯質詢時，關注全國戶役政資料去年10月被發現於國外網站公開販售，是否知曉此事、是否為內政部洩漏的；林右昌說，不是內政部洩漏的，百分之百確定。

曾銘宗追問，如果不是內政部洩漏，是哪個部會洩漏的；林右昌說，有70幾個機關有使用戶役政資料，而目前已完成調查並送檢調機關，也有把相關資料提供給行政院，但本案已進入司法調查程序，因此無法跟立委報告。

曾銘宗再問是哪個部會洩漏，也質疑為何不能答覆；林右昌指出，向內政部申請資料的機關很多，每一年都在進行，而之前曾向內政部申請要全國性資料的大概有11個機關單位。

曾銘宗接著詢問，這11個機關單位都有可能嗎；林右昌指出，「當然有可能」，但待調查，到最後一定會縮小到可能只有一個。（編輯：趙蔚蘭）1120327

#林右昌
#內政部
#曾銘宗
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