內政部重申 戶役政系統並無外洩戶政資料

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（中央社記者陳俊華台北29日電）媒體報導指2300萬筆戶政資料遭外洩。內政部今天說， 戶政資料並無手機號碼，且戶役政系統及政府骨幹網路，並無遭駭客入侵洩漏；至於是否經由其他管道洩漏，正由檢調偵辦中。

內政部透過新聞稿表示，媒體報導，「內政部已承認外洩資料就是2300萬筆戶政資料，內政部不願公布調查結果」，內政部嚴正澄清，媒體報導事項並非事實。

內政部說，戶政資料並無手機號碼，經會同數位發展部比對相關資料內容，內容格式明顯有甚大差異，檢查近年資安監控資料未有異常紀錄，戶役政系統及政府骨幹網路並無遭駭客入侵洩漏。

內政部表示，至於是否經由其他管道洩漏，正由檢調偵辦中，基於偵查不公開原則，暫不對外發布相關訊息。

內政部指出，依個人資料保護法第12條規定：「公務機關或非公務機關違反本法規定，致個人資料被竊取、洩漏、竄改或其他侵害者，應查明後以適當方式通知當事人。」本案將待檢調查明後，由外洩的公務機關或非公務機關的主管機關通知當事人。（編輯：林興盟）1111229