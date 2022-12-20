數位部明年資安施政 輔導A級機關統一傳輸標準

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（中央社記者蘇思云台北20日電）數位部長唐鳳今天提出明年3大施政重點，公部門資安部分，2年內A級機關都要導入統一的傳輸標準，目前勞保局、健保署、教育部、財政部、經濟部等22個機關有50項資訊交換，已導入T-Road系統。

數位發展部今天舉行媒體茶敘，包括唐鳳、政務次長李懷仁、產業署署長呂正華、資安署署長謝翠娟都出席。

唐鳳表示，明年施政重點包括三項，第一是零信任架構跟政府資料傳輸平台（T-Road）系統，第二，通訊部分是發展非同步軌道衛星（包含低軌通訊衛星），第三是新聞媒體跟數位平台對話，三者環環相扣，都是碰到挑戰要有韌性因應。

公部門資安部分，唐鳳表示，零信任架構（Zero Trust Architecture）就是「永不信任，持續驗證」，需要重複、多方認證以讀取資料。先前居家上班時，每次簽公文，系統就會對個人指紋、設備、連線行為是否異常三方面重新確認。

唐鳳表示，資安等級最高的機關，像是總統府、國防部、水電醫療等關鍵基礎設施，也是熱門資安攻擊標的，假設只有單一驗證，可能取得某個設備密碼後，就能闖進大門，並跑去其他房間破壞，但如果有兩三道驗證，至少進入大門後，無法再繼續造成其他損害，希望導入零信任架構。

目前台灣有47個資安A級機關，唐鳳表示，T-Road系統去年開始推行，接下來兩年會推行到所有A級機關都要導入標準，目前內政部警政署、勞保局、健保署、教育部、財政部、經濟部等22個機關有50項跨部門資訊交換，已導入T-Road系統，確保跨機關之間的資料交換方式是安全的。

第二，在低軌通訊衛星部分，唐鳳表示，商用頻率申請到今年底截止，明年起為期2年規劃以概念性驗證（PoC）方式，在國內縣市約700餘處和3個國外站點，驗證非同步軌道衛星在台灣提供通訊服務的可行性。有些是固定的、有些是可移動，因應地震颱風災害等緊急應變。

媒體和數位平台首輪對話結束後，唐鳳也提出短、中、長期規劃。短期包括建立分潤機制、持續對話機制等，中期可能牽涉立法，數位部不會拒絕擔任立法的主管機關，但不會因此成為新聞業主管機關。

外界關注近期戶政資料是否有資料外洩，唐鳳表示，戶政內網（戶政資料庫）或勞保內網（勞保資料庫）沒有惡意連線到中繼站，或大量資料傳出的事情。內政部跟勞保局都是資通安全A級機關，如果有被駭，就要通報事件。

數位部轄下行政法人資安研究院（資安院）預計明年1月正式成立，唐鳳表示，初期規模約180人，會有國安會跟國防部指派代表擔任當然董事，若要加入資安院會經過專業考試徵選，確保具備即戰力。資安院工作像是技術幕僚，投入4年內可落地應用的技術，4年以上還在先期研究的由國科會資安科研中心負責。

至於資安署人力進用狀況，謝翠娟表示，資安署整體人力編制165人，目前人才召募達49.1%，薪資跟外面市場競爭部分，透過三方式解決，包括給予完善職能培育，二是績效獎金，最後也跟考試院溝通進用相關人才，規劃資安類科的考試。（編輯：林興盟）1111220