唐鳳訪視受矚 油庫口麵線：盼更多店家了解數位銷售

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（中央社記者蘇思云台北15日電）數位部長唐鳳日前訪視板橋傳統老店油庫口蚵仔麵線導入台灣雲市集情況，業者今天發布聲明，不少店家想數位化不知道如何著手，參與活動是希望更多同業了解並使用這樣的數位銷售方式。

唐鳳11日訪視板橋傳統老店油庫口蚵仔麵線，了解店家導入台灣雲市集「快一點Line點餐客戶服務系統」狀況，但臉書貼文引來許多網友質疑，數位部拿資源做政府版外送平台。

油庫口蚵仔麵線今天在網站發布聲明，願意協助數位部宣傳主要是想讓餐飲小吃店知道，不跟上數位化時代的潮流就可能被淘汰。疫情期間明顯看到餐飲市場的變化，同樣是餐飲業，有數位化銷售的店家訂單多到做不完；沒數位化銷售的店家，只能看著稀少的人期望有訂單。

業者表示，不少同業想數位化卻不知道從何下手，更常見的是店內沒人懂如何數位化，請不起行銷人員，更不懂企劃行銷方向，也沒有購買數位軟體與設備的預算。隨著疫後消費潮，消費者轉向內用體驗，但也在疫情期間養成外帶與外送的購買習慣，店家需要理解如何提供消費者合適的服務。

業者指出，疫情後第36個月，餐飲同業都辛苦，也理解許多同業有苦難言，希望能讓餐飲同業了解並使用這樣的數位銷售方式，站穩腳跟迎接疫後商機。

面對外界質疑，油庫口蚵仔麵線也特別說明，過去曾使用雲市集補助方案，在許多數位轉型方案中，認為快一點點餐系統符合需求，現在是繼續自費使用快一點方案。快一點系統功能有內用、外帶自取、外送等店家銷售方式，並不是外送平台。

至於快一點跟現行外送平台的差異，業者解釋，使用快一點是自行負擔系統費與金流費，民眾只能訂購油庫口的商品，訂單沒有抽成，外送另行負擔外送人力或運費。現行外送平台的訂單會被抽成，外送平台也會跟客戶收取外送運費。

數位部日前對此回應，唐鳳參訪目的是推廣數位部「台灣雲市集服務」，協助中小微企業數位轉型，同時促進資訊軟體業者拓展市場。（編輯：張良知）1111215