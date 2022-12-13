遭指拿資源做外送平台 數位部：助企業數位轉型

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數位發展部長唐鳳（圖）日前親自訪視板橋老店油庫口蚵仔麵線，遭網友質疑砸錢做政府版外送平台。數位部產業署回應，參訪是為了推廣數位部台灣雲市集服務。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北13日電）數位發展部長唐鳳日前親自訪視板橋老店油庫口蚵仔麵線，但遭網友質疑砸錢做政府版外送平台。數位部產業署今天回應，唐鳳參訪是為了推廣數位部台灣雲市集服務，協助中小企業數位轉型。

台灣雲市集一站式平台去年7月1日正式上線。唐鳳11日訪視板橋傳統老店油庫口蚵仔麵線，了解老店導入台灣雲市集「快一點Line點餐客戶服務系統」狀況，但臉書貼文引來許多網友質疑，數位部拿資源做政府版外送平台。

數位部產業署今天晚間發布回應，強調唐鳳參訪目的是推廣數位部「台灣雲市集服務」，協助中小微企業數位轉型，同時促進資訊軟體業者拓展市場。

數位部產業署指出，台灣雲市集包含超過300家資服業者所開發，並經相關機制篩選通過能協助數位轉型的雲端軟體，除了線上點餐外，另包含人資管理、遠距辦公協作、進銷存、客戶關係管理、能源管理系統等共15類型的軟體，同時提供專家線上諮詢。

數位部產業署指出，透過每家補助新台幣3萬元的方式，希望協助中小企業快速導入以租代買（訂閱制）、行動化等特性的方案，降低中小企業數位轉型門檻；去年7月開站到今年11月底，已協助3.7萬家企業轉型上雲。

數位部及產業署表示，未來更將持續深化不同產業別的轉型需求，建立包含製造業、商業暨服務業、農漁業等各行業更適用的方案專區，讓不同行業別的都能更快速、更進一步的依轉型需求，導入更完整且多元的雲端整合服務。

至於有立委質疑，10月有民眾陸續收到iMessage詐騙訊息，是不是表示死灰復燃。數位部表示，經查蘋果公司已經有採取防詐騙措施，而刑事警察局彙整165防詐騙專線的民眾檢舉iMessage詐騙案件，今年8月為1352件，至11月已大幅下降到181件。

數位部指出，已經跟蘋果建立暢通連繫管道，持續關切此議題，也會跟刑事警察局加強聯繫，掌握後續進展，確保民眾個資及資訊使用的安全維護。（編輯：楊蘭軒）1111213