內政部盼企業ESG推展到下水道產業鏈 促進淨零轉型

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（中央社記者陳俊華台北29日電）內政部次長吳堂安今天表揚污水下水道建設計畫考核評鑑績優縣市，肯定各界對國內下水道建設永續發展付出的努力，期許將企業ESG推展到整體下水道產業鏈，促進產業淨零轉型與世界接軌。

內政部透過新聞稿指出，今天舉辦「下水道ESG氣候行動」研討會暨「111年度污水下水道建設計畫考核評鑑」頒獎典禮，由吳堂安頒獎表揚績優縣市。

吳堂安表示，推動下水道建設逾30年，截至民國112年1月底止，全國累計完成接管達374萬戶，共完成81座污水處理廠及3座再生水廠的建置，每日可處理污水量332噸及產製8.6噸再生水供產業使用；雨水下水道實施率達79%，舖設總長度達5629公里，相當於13條國道三號的長度。

吳堂安指出，氣候變遷是全球共同面臨的嚴峻挑戰，為加速減碳及強化氣候變遷的調適，政府已公布「台灣2050淨零排放路徑藍圖」及「氣候變遷因應法」。

吳堂安說，內政部配合推動「污水下水道第六期建設計畫」、「公共污水處理廠再生水推動計畫」及「都市總合治水建設計畫」，並融入ESG概念，增進氣候變遷下的城市韌性，促進下水道產業的永續發展。

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內政部指出，這次污水下水道建設計畫考評，由台北市、高雄市獲優等獎；宜蘭縣、嘉義市獲傑出獎；桃園市、連江縣、南投縣獲特別獎。其中宜蘭縣在調查污水及研析對策相當完備，尤其在工程定期辦理估驗，化糞池打除、排泥廠區無堆積污泥等表現優異。

內政部表示，桃園市則創新研究「放流水於農業灌溉上再利用的可行性」，且為讓民眾近距離認識回收水資源運作，首創在「文青水園水資源回收中心」內營運「黑水咖啡廳」。（編輯：趙蔚蘭）1120329