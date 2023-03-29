反映升息 青安房貸一段式機動利率衝上2.025%

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（中央社記者謝方娪台北29日電）中央銀行3月拍板升息半碼（0.125個百分點），郵儲利率走揚，財政部今天公告，公股行庫開辦的青年安心成家購屋優惠貸款配合調升利率，一段式機動利率達2.025%，衝破2%大關。

青安貸款以中華郵政2年期定期儲金額度未達新台幣500萬元機動利率為基準利率，再固定加碼0.555%計息，隨央行3月升息半碼，郵儲利率今天起足額反映半碼調升，牽動基準利率達1.595%。

在青安貸款基準利率減半碼調升下，財政部今天透過新聞稿說明，青安貸款利率包括一段式、二段式機動利率及混合式固定利率3種選擇，目前一段式機動利率達2.025%，二段式機動利率第1至2年為1.815%、第3年起為2.115%。

至於混合式固定利率，第1年固定為1.995%，第2年固定為2.095%，第3年起機動利率為2.115%。

財政部自2010年12月推出「青年安心成家購屋優惠貸款（青安貸款）」，由8家公股行庫配合開辦。為兼顧央行升息政策目標並減輕民眾資金壓力，財政部協調各公股銀行，青安貸款基準利率維持減半碼調升至2024年底止。

根據財政部統計，截至今年2月底止，已協助33萬7029戶無自有住宅家庭購屋，核貸金額達1兆3999億餘元。（編輯：潘羿菁）1120329