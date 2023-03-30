高雄智慧城市展登場 工研院秀空汙監測等方案

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（中央社記者張建中新竹30日電）高雄智慧城市展今天登場，工研院展出打造永續城市的關鍵技術與服務，包括數位智慧物聯網（AIOT）減碳製造、空氣汙染監測與完整解決方案等。

工研院表示，展出的技術與服務已分別陸續應用在高雄港務分公司、鋐昇實業等南部指標企業，協助南台灣產業加速淨零轉型，帶動在地永續發展。

工研院指出，此次在高雄智慧城市展中展出的技術與服務主要聚焦兩大面向，包括空品碳排守門員及智慧節能生產。

空品碳排守門員方面，工研院研發多款空氣品質解決方案，從室內到室外、個人到工廠，多方位滿足智慧永續城市自主碳排放監控與管理需求。

工研院表示，在環境科技的廣布型智慧精準感測解決方案，結合國產聯盟廠商導入感測器布建應用，已導入高雄港務分公司、台南科工區等南台灣重要場域與機構，協助南部產業強化碳排管理。

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智慧節能生產方面，工研院研發智慧節能製造解決方案，從軟體的排程管理，到硬體的加工機台，提升製造端生產效率，降低碳排。

工研院指出，智慧生產排程系統可在1小時內完成生產排程規劃，不但較傳統人工規劃快30倍，更提高生產線達交率（Order Fill Rate，簡稱OFR）10%，並減少產線換線時間20%，目前已導入扣件業、金屬加工業及化工業等南部企業生產線使用。（編輯：張良知）1120330